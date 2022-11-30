İran'ın fişini çektiler! Dünya Kupası'nda turlayan ABD'yi son 16'da çok güçlü bir rakip bekliyor
Spor Haberleri
2022 Dünya Dünya Kupası B Grubu son maçında ABD, İran'ı 1-0 mağlup etti. Pulusic'in golüyle galibiyete uzanan ABD, İngiltere'nin arkasından 2. sırada son 16 turuna yükseldi. ABD'nin bu turda rakibi Hollanda oldu.
İran ile ABD, 2022 Dünya Kupası B Grubu son maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ABD tek golle kazanarak turnuvada son 16'ya yükseldi.
PULUSİC TURU GETİRDİ
Karşılaşmada iki takım da etkili pozisyonlar yakalarken ABD'ye galibiyeti getiren golü 38. dakikada Pulusic kaydetti. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmazken ABD, Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.
ABD, GRUBU 2. SIRADA BİTİRDİ
2022 Dünya Kupası B Grubu'nda son maçında ABD, İran'ı yenerek İngiltere'nin ardından 2. sırada son 16 turuna yükseldi. ABD'nin bu turda rakibi Hollanda oldu.
Haberler.com - Spor