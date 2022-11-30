İran'ın fişini çektiler! Dünya Kupası'nda turlayan ABD'yi son 16'da çok güçlü bir rakip bekliyor

2022 Dünya Dünya Kupası B Grubu son maçında ABD, İran'ı 1-0 mağlup etti. Pulusic'in golüyle galibiyete uzanan ABD, İngiltere'nin arkasından 2. sırada son 16 turuna yükseldi. ABD'nin bu turda rakibi Hollanda oldu.