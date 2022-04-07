İpler koptu! Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi bitti - Haberler

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İpler koptu! Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi bitti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'de Mesut Özil'e af kararı kesin olarak çıkmıyor. Erol Bulut, Vitor Pereira ve son olarak İsmail Kartal'la problem yaşayan Mesut için devreye girmekten yorulan Başkan Koç, kalemi bizzat kendisi kırdı. Ali Koç, "Af söz konusu değil, bu iş artık çocuk oyuncağı değil" dedi

Fenerbahçe'nin geçen sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mesut Özil'in hikayesi bitiyor. Erol Bulut, Vitor Pereira ve son olarak İsmail Kartal'la problem yaşayan Mesut Özil'in biletini bizzat Başkan Ali Koç kesti.

İpler koptu! Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi bitti

İDARE ETMEKTEN YORULDU

Mesut Özil'in hocalarla olan probleminde sürekli devreye giren Başkan Ali Koç, artık pes etti. Koç, hocaların beklenilen seviyeye ulaşmayan Mesut'un oynamak için çıkardığı huzursuzluğun da bilincinde.

İpler koptu! Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi bitti

"ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL"

Fenerbahçeli üyelerle iftar yemeğinde buluşan Başkan Koç Mesut konusu için "Affı söz konusu değil. Henüz konuşmadım. Ancak böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" açıklamasını yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Mesut Özil, Ali Koç, Spor, Haberler

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Yorumlar (4)

Yusuf Algan:

Vaybe mesut gelince fener bahce havada ucacak karada kaçacaktı balon çabuk patladı

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Melih Kılaç:

ya kardeşim sende oynuyacaksan oyna oynamıyacaksan mılletıde gundemıde meşgul etme

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Mantıklı karar ,disiplinli olacaksın egolu olduğundan dolayı olmadı, dünya yıldızıda olsan büyük takımlarda da oynasan Fenerbahçe'ye kadar düşmüşsün paranı da Fenerbahçe veriyor oynayacaksın mecbursun.

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