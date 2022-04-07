İpler koptu! Fenerbahçe'de Mesut Özil dönemi bitti

Fenerbahçe'nin geçen sezon büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mesut Özil'in hikayesi bitiyor. Erol Bulut, Vitor Pereira ve son olarak İsmail Kartal'la problem yaşayan Mesut Özil'in biletini bizzat Başkan Ali Koç kesti.

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Mesut Özil'in hocalarla olan probleminde sürekli devreye giren Başkan Ali Koç, artık pes etti. Koç, hocaların beklenilen seviyeye ulaşmayan Mesut'un oynamak için çıkardığı huzursuzluğun da bilincinde.

"ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL"

Fenerbahçeli üyelerle iftar yemeğinde buluşan Başkan Koç Mesut konusu için "Affı söz konusu değil. Henüz konuşmadım. Ancak böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" açıklamasını yaptı.