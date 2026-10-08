Haberler

IOC, Türkiye'nin de aday olduğu 2036 Olimpiyatları için ev sahibini 2029'da seçecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IOC, 2036 Olimpiyat Oyunları ev sahibinin belirleneceği takvimi açıkladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu adaylar için 31 Ekim'den sonra yeni başvuru kabul edilmeyecek; ev sahibi kent ise 2029'un ortasında yapılacak IOC oturumunda belirlenecek.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2036 Olimpiyat Oyunları ev sahibinin belirlenmesine ilişkin takvimi duyurdu.

IOC'den yapılan açıklamaya göre 2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak isteyen ve IOC ile "sürekli diyalog" sürecinde bulunan adaylar Türkiye, Almanya, Macaristan, Hindistan, Katar, Güney Kore ve Güney Afrika oldu.

31 Ekim'den sonra yeni aday kabul edilmeyecek süreçte, aday kentlerin projeleri kasım ayında IOC'nin komisyonuna sanal olarak sunulacak.

IOC Yürütme Kurulunun Mart 2027'de kısa listeye kalan adayları duyuracağı ve "stratejik diyalog" aşamasını başlatacağı kaydedilen açıklamada, aday kent için bu aşamada yasal ve mali garantiler sunulacak, komisyon ise aday bölgelere saha ziyaretleri yapacak.

Ev sahibi kent, 2029 yılının ortasında düzenlenecek IOC oturumunda üyelerin oylarıyla belirlenecek.

Aday projeler; tesis planı ve sporcu deneyimi, finansman stratejisi, siyasi ve kamuoyu desteği, organizasyon kapasitesi ile ev sahibi topluluklara uzun vadeli fayda sağlayacak miras stratejisi gibi teknik kriterlere göre incelenecek.

Kaynak: AA
Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır

Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da market sahibi kasada uyurken ürünleri çaldı! Uyanınca 'Yorulma sen dur' deyip sigara istedi

Market sahibi uyurken rafları boşalttı! Uyanınca dediği şaşırttı
Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu

Şara'nın görevlendirdiği bakana ait görüntü olay oldu

Konuşmaya çağırdı, silahla tehdit edip ateş etti

Konuşmaya çağırdı, silahla karşıladı
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak

Belediye Başkanı açıkladı! Çöken binayla ilgili isyan ettiren gerçek
Tıp dünyasında tarihi adım! Yapay zekaya muayene ve reçete yetkisi geliyor

Yapay zeka doktor koltuğuna oturuyor: Muayene edip reçete yazacak
Protestoya katılan gence annesinden meydan dayağı

Liseli gence soğuk duş! Protestolara katıldığına bin pişman oldu
Hopa'da tır parkına dev kayalar düştü! 1 kişi öldü, 8 tır hasar gördü

Yamaç tır parkının üzerine çöktü! Tanker devrildi, 1 kişi öldü