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Inter üst üste 2. kez İtalya Kupası'nın sahibi

Inter üst üste 2. kez İtalya Kupası'nın sahibi

Spor Haberleri

İtalya Kupası Finali'nde Inter, Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederek üst üste 2., toplamda ise 9. kez kupayı müzesine götürdü.

İtalya Kupası Finali'nde Inter, Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederek üst üste 2., toplamda ise 9. kez kupayı müzesine götürdü.

İtalya Kupası Finali'nde Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter ile Fiorentina, Olimpico Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mor menekşeler, mücadelenin 3. dakikasında Nicolas Gonzalez'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Inter, karşılaşmanın 29 ve 37. dakikalarında Arjantinli 25 yaşındaki yıldız Lautaro Martinez ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamladı. Maçın ikinci devresinde gol sesi çıkmayınca Inter, Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederek İtalya Kupası'nın sahibi oldu.

Bu sonuçla Inter, İtalya Kupası'nı üst üste 2. kez, toplamda ise 9 kez kazanmayı başardı.. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Çalhanoğlu İtalya Spor Haberler

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