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Inter, takımdan ayrılan Edin Dzeko'nun yerini Marcus Thuram ile doldurdu

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Inter, Dzeko'nun Fenerbahçe'ye gitmesiyle boşalan forvet pozisyonuna Marcus Thuram'ı transfer etti. Bonservis bedeli ödemediği forvet oyuncusu ile 5 yıllık kontrat imzalandı.

İstanbul'da gerçekleşen Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Inter, kadrosuna Marcus Thuram'ı katarak güçlendirdi.

Milano temsilcisi, Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi biten Fransız golcü ile 5 yıllık kontrat imzaladı. Thuram'ın piyasa değeri an itibariyle 32 Milyon Euro.

MARCUS THURAM KİMDİR?

1997 doğumlu Marcus Thuram, efsane Fransız futbolcu Lilian Thuram'ın oğlu. 25 yaşındaki Fransız oyuncu 2012-13 sezonunda FC Sochaux altyapısında kendine yer buldu. 2014-15 sezonunun ikinci yarısında A takıma yükselen forvet oyuncusu Thuram, 2017'de 600 bin Euro bonservis bedeli ile Guingamp'a transfer oldu. Guingamp'ta 2 sezon top koşturan Fransız oyuncu, 9 milyon Euro bedelle Borussia Mönchengladbach'ın yolunu tuttu. Burada ise 4 sezon forma terleten Thuram, 134 maçta 44 gol atıp 20 asist üretti.

Kulüp düzeyinde 250 maça çıkan Marcus Thuram, 63 gol atarken 35 asist yaptı.

Eyüp Ensar Yeşil
Eyüp Ensar Yeşil
Editör Haberler.com - Spor

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