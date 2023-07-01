Inter, takımdan ayrılan Edin Dzeko'nun yerini Marcus Thuram ile doldurdu

Inter, Dzeko'nun Fenerbahçe'ye gitmesiyle boşalan forvet pozisyonuna Marcus Thuram'ı transfer etti. Bonservis bedeli ödemediği forvet oyuncusu ile 5 yıllık kontrat imzalandı.

İstanbul'da gerçekleşen Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Inter, kadrosuna Marcus Thuram'ı katarak güçlendirdi.

Milano temsilcisi, Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi biten Fransız golcü ile 5 yıllık kontrat imzaladı. Thuram'ın piyasa değeri an itibariyle 32 Milyon Euro.

MARCUS THURAM KİMDİR?

1997 doğumlu Marcus Thuram, efsane Fransız futbolcu Lilian Thuram'ın oğlu. 25 yaşındaki Fransız oyuncu 2012-13 sezonunda FC Sochaux altyapısında kendine yer buldu. 2014-15 sezonunun ikinci yarısında A takıma yükselen forvet oyuncusu Thuram, 2017'de 600 bin Euro bonservis bedeli ile Guingamp'a transfer oldu. Guingamp'ta 2 sezon top koşturan Fransız oyuncu, 9 milyon Euro bedelle Borussia Mönchengladbach'ın yolunu tuttu. Burada ise 4 sezon forma terleten Thuram, 134 maçta 44 gol atıp 20 asist üretti.

Kulüp düzeyinde 250 maça çıkan Marcus Thuram, 63 gol atarken 35 asist yaptı.