Inter'in Yeni Teknik Direktörü Cristian Chivu Oldu

Inter'in Yeni Teknik Direktörü Cristian Chivu Oldu
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İtalyan futbol kulübü Inter, Rumen teknik direktör Cristian Chivu ile anlaştı. Chivu, eski bir Inter futbolcusu olarak 30 Haziran 2027'ye kadar kulüpte kalacak.

İtalyan 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in yeni teknik direktörü Cristian Chivu oldu.

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre Ruman çalıştırcı Chivu, Inter ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek kontrata imza attı.

Eski bir Inter futbolcusu olan 44 yaşındaki Chivu, Şubat 2025 ile Haziran 2025 arasında Parma'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

Inter, 1 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazanan ve mavi-siyahlı takımı 2023 ve 2025 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan İtalyan çalıştırıcı Simone Inzaghi ile yollarını ayırdığını 3 Haziran'da duyurmuştu.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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