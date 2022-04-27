Inter'in korktuğu başına geldi! Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak

İtalya'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, Bologna deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak liderliği ezeli rakibi Milan'a kaptırdı.

SANSONE, INTER'I BELKİ DE ŞAMPİYONLUKTAN ETTİ

Inter, henüz 3. dakikada Ivan Perisic ile öne geçti. Bologna bu gole 28. dakikada Marko Arnautovic ile karşılık verdi. Aradığı golü bir türlü bulamayan Inter, 81. dakikada Nicola Sansone'nin attığı golle mücadelede 2-1 geriye düştü. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Inter sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve 2. sıraya düştü.

BITIME 4 HAFTA KALA LİDER MILAN OLDU

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 80 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Inter, 72 puanda kaldı ve bitime 4 hafta kala liderliği Milan'a verdi. Bologna, bu galibiyetle puanını 42 yaptı.

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