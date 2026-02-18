Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Inter'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırladığı maç önü videosu sosyal medyada büyük ses getirdi. Sinema filmi atmosferinde kurgulanan tanıtım klibi kısa sürede viral oldu.

ANAKONDA METAFORU DİKKAT ÇEKTİ

İtalyan devinin paylaştığı videoda Inter'i temsil eden dev bir anakonda yılanı ön plana çıktı. Karanlık ve gerilim dolu sahnelerle hazırlanan klipte anakonda figürü, takımın gücünü ve sahadaki yırtıcı kimliğini simgeledi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Yüksek prodüksiyon kalitesi, sinematik geçişler ve etkileyici müzik kullanımı futbolseverlerden tam not aldı. Özellikle anakonda detayı binlerce kez paylaşılırken, Inter taraftarları videoya övgü yağdırdı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan paylaşım, maç öncesi heyecanı artırırken Inter'in dijital medya ekibi de alkış aldı.