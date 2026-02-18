Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Haberler

Güncelleme:
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırladığı maç önü videosuyla büyük ses getirdi. Sinema filmi atmosferinde kurgulanan tanıtım klibi kısa sürede viral oldu. Videoda Inter'i temsil eden dev bir anakonda yılanı ön plana çıktı. Karanlık ve gerilim dolu sahnelerle hazırlanan klipte anakonda figürü, takımın gücünü ve sahadaki yırtıcı kimliğini simgeledi.

  • Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maç öncesi hazırladığı tanıtım videosu sosyal medyada viral oldu.
  • Videoda Inter'i temsil eden dev bir anakonda yılanı figürü kullanıldı.
  • Video yüksek prodüksiyon kalitesi, sinematik geçişler ve etkileyici müzik nedeniyle futbolseverlerden beğeni topladı.

ANAKONDA METAFORU DİKKAT ÇEKTİ

İtalyan devinin paylaştığı videoda Inter'i temsil eden dev bir anakonda yılanı ön plana çıktı. Karanlık ve gerilim dolu sahnelerle hazırlanan klipte anakonda figürü, takımın gücünü ve sahadaki yırtıcı kimliğini simgeledi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Yüksek prodüksiyon kalitesi, sinematik geçişler ve etkileyici müzik kullanımı futbolseverlerden tam not aldı. Özellikle anakonda detayı binlerce kez paylaşılırken, Inter taraftarları videoya övgü yağdırdı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan paylaşım, maç öncesi heyecanı artırırken Inter'in dijital medya ekibi de alkış aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMali:

biz de birisine yılan demek hakarettir :)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

