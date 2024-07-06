İngiltere, İsviçre'yi penaltılarla yenerek yarı finale yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final karşılaşmasında İngiltere, penaltı atışlarına giden maçta İsviçre'yi 5-3 yenerek yarı finale yükseldi.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere ile İsviçre, çeyrek finalde karşı karşıya geldi. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çaldığı müsabaka Düsseldorf Arena'da oynandı. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İsviçre, 64. dakikada Zuber ve Widmer değişiklikleri ile hücumda etkinliğini artırırken 75. dakikada Breel Embolo ile golü buldu. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Dan Ndoye'un yerden sert ortasında Embolo uzak direkte dokunuşu yaparak topu filelere gönderdi. Golün ardından tempo artarken İngiltere'de Declan Rice'dan topu alan Bukayo Saka, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direğe de çarparak ağlara gitti. Karşılaşmanın kalan bolümünde başka gol olmazken mücadelede uzatmalara gidildi. Uzatma dakikalarında İsviçre'nin bir topu da direkten dönerken, 1-1'lik eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

İngiltere'de Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Ivan Toney ve Trent Alexander-Arnold topu filelere gönderirken tüm atışları gole çevirdi.

İsviçre'de ise ilk penaltı atışını Akanji kaçırdı; Fabian Schar, Xherdan Shaqiri ve Zeki Amdouni isabet sağladı.

Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan İngilizler 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale adını yazdırdı. Southgate'in öğrencileri yarı finalde Hollanda - Türkiye maçının galibiyle eşleşecek. - İSTANBUL