İngiliz taraftarlar Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelmeye başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla Manchester City ve Inter taraftarları İstanbul'a gelmeye başladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla Manchester City ve Inter taraftarları İstanbul'a gelmeye başladı. İngiliz taraftarları taşıyan ilk tarifesiz uçak saat 18.30 sıralarında İstanbul Havaliman'na geldi. İngiliz taraftarlar, finalde en çok Manchester City'nin Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan'a güvendiklerini belirttiler.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda cumartesi akşamı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde taraftarlar havayoluyla İstanbul'a geliyor. İlk taraftar kafilesi İngiltere'nin Manchester şehrinden İstanbul Havalimanı'na geldi. Coşkulu olan bazı taraftarlar, pasaporttan geçtikten sonra başta takım kaptanı İlkay Gündoğan olmak üzere İngiliz takımı lehine tezahüratlarda bulundu. Manchester City forması giyen ve takım bayrağı açan taraftarlar kupayı müzelerine götüreceklerini belirttiler.

Öte yandan taraftarların yoğun olarak yarından itibaren İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Cuma ve Cumartesi günü İstanbul Havalimanı'na İtalya ve İngiltere'den 250'nin üzerinde tarifeli ve tarifesiz seferle taraftarın geleceği öğrenildi.