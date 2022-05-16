ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali - Haberler

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ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali

Salon: Ayhan ŞahenkHakemler: Erşan Kartal, Ziya Özorhon, Ahmet TatlıcıDarüşşafaka: Olaseni 6, Pineiro 7, Boothe 4, Doğuş Özdemiroğlu 2, Caupain 20, Cullough 9, Sinan Güler 5, Selim Şav 11, Can Maxim Mutaf, Bora Yaşar 2, Ege Özçelik, Eren HasGaziantep Basketbol: Peterson 27, İsmail Cem Ulusoy...

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Erşan Kartal, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı

Darüşşafaka: Olaseni 6, Pineiro 7, Boothe 4, Doğuş Özdemiroğlu 2, Caupain 20, Cullough 9, Sinan Güler 5, Selim Şav 11, Can Maxim Mutaf, Bora Yaşar 2, Ege Özçelik, Eren Has

Gaziantep Basketbol: Peterson 27, İsmail Cem Ulusoy 9, Alpha Kaba 13, Luther 10, Gulley 9, Orhan Haciyeva 3, Doyle 11, Harun Apaydın 3, Dusan Cantekin 4, Ahmet Furkan Özkan, Tevfik Akdamar, Koray Çekici 2

1. Periyot: 23-25

Devre: 39-44

3. Periyot: 51-71

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Darüşşafaka'yı 91-66 mağlup etti.

Gaziantep temsilcisi, bu sonuçla iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği seride durumu 1-1'e getirdi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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