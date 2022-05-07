ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, bugün oynanan 4 maçla sona erdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, bugün oynanan 4 maçla sona erdi. Bugün oynanan 4 maçın ardından, play-off eşleşmeleri de netleşmiş oldu.

Günün açılış maçında Büyükçekmece'yi deplasmanda 96-88 mağlup eden Fenerbahçe Beko, normal sezonu lider olarak tamamladı. Akşam seansında aynı anda oynanan 3 maçta ise Pınar Karşıyaka deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 84-80, Frutti Extra Bursaspor kendi sahasında Gaziantep Basketbolu 85-82, Galatasaray Nef de deplasmanda Türk Telekom'u 97-67 mağlup etti.

Bu maçların ardından play-off eşleşmeleri şöyle oluştu:

(1) Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor (8)

(2) Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka (7)

(3) Galatasaray Nef - Bahçeşehir Koleji (6)

(4) Darüşşafaka Tekfen - Gaziantep Basketbol (5)

Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor eşleşmesinin galibi ile Darüşşafaka Tekfen - Gaziantep Basketbol eşleşmesinin galibi, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka eşleşmesinin kazananı ile Galatasaray Nef - Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananı ise diğer yarı final eşleşmesini oluşturacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe, basketbol, Play Off, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title