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İnegölspor ve İskenderunspor 1-1 Berabere Kaldı

İnegölspor ve İskenderunspor 1-1 Berabere Kaldı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 4. hafta maçında İnegölspor, sahasında İskenderunspor A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada goller Fatih Aktay ve Serdarcan Eralp'ten geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 4. hafta maçında İnegölspor, sahasında ağırladığı İskenderunspor A.Ş. ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Serkan Pınar, Mehmet Şenkaya, Abdulkadir Yılmazoğlu

İnegölspor: Bekir Sevgi, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Alpay Koçaklı dk. 46), Özcan Aydın (Alican Özfesli dk. 57), Orhan Aktaş, İsmail Zehir, Yusuf Tursun, Fatih Aktay, Bilal Gündoğdu (Ali Mert Aydın dk. 46), Sadık Arda Yılmaztürk

İskenderunspor A.Ş: Onur Can Özdemir, Ahmet Biler (Ender Gör dk. 79), Ulaş Zengin, Göktan Işılak, Mehmet Manış (Ömer Gür dk. 89) Kadir Turhan, Serdarcan Eralp (Mert Efe Çölbeyi dk. 89) Erbay Eker, Mohamed Khalil (Kerem Kurşun dk. 72) Mahmut Bilir, Muhammet Beşir (Hüseyin Aybars Tüfekci dk. 72)

Goller: Fatih Aktay (İnegölspor), Serdarcan Eralp (İskenderunspor)

Sarı kartlar: Batuhan Çakır, Bilal Gündoğdu, Alican Özfesli, Yusuf Tursun (İnegölspor) Kadir Turhan, Göktan Işılak (İskenderunspor)

Kırmızı kartlar: Alican Özfesli, Yusuf Tursun (İnegölspor) Ulaş Zengin (İskenderunspor) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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