İnanılmaz şampiyonluk öyküsü! 40 yaşında sakat ayağıyla gol attı, gözyaşlarına boğuldu
Süper Lig'den tanınan futbolcu Hugo Rodallega, 40 yaşında unutulmaz bir şampiyonluk yaşadı. Kolombiya'nın köklü kulüplerinden Independiente Santa Fe'nin 2025 BetPlay I Ligi şampiyonu olduğu maçta, Rodallega sakatlıkla mücadele ederek şampiyonluğu getiren golü attı. Rodallega, sakatlık nedeniyle ağlamaya başladığı maçta sekerek oynayarak gözyaşları içinde gol attı ve takımını zaferle buluşturdu.
Kolombiya Açılış Ligi'nin finalinde Independiente Medellin ile Independiente Santa Fe karşı karşıya geldi. Türk futbolseverlerin Süper Lig'den tanıdığı Hugo Rodallega 40 yaşında kariyerinin en unutulmaz şampiyonluğunu yaşadı.
SAKAT SAKAT GOL ATTI, ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ
Maça hızlı giren Medellin, 18. dakikada Francisco Fydriszewski'nin golüyle 1-0 öne geçti. 32'de sahneye çıkan Harold Mosquera ilk yarının 1-1 bittiğini ilan eden isim oldu.
İkinci yarı uzun süre golsüz devam etti. 78. dakikada aldığı darbe sebebiyle sakatlanan Hugo Rodallega saha içerisinde gözyaşlarına boğuldu. Kalan sürede rakibine gol şansı tanımayan Santa Fe şampiyonluğa ulaşmayı başardı.