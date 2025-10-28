İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdi. Başkent ekibi, Demirel ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
- Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Volkan Demirel'in önceki görevi Bodrum FK'da teknik direktörlüktü.
- Gençlerbirliği, Süper Lig'de 10 hafta sonunda 8 puanla alt sıralarda yer alıyor.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Volkan Demirel'i getirdi.Kulüpten yapılan açıklamada, genç teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gençlerbirliği'nin açıklamasında, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.
SON OLARAK BODRUM FK'YI ÇALIŞTIRDI
44 yaşındaki Volkan Demirel, son olarak Bodrum FK'da görev yapmıştı. Deneyimli çalıştırıcının yeniden Süper Lig'e dönmesi, hem taraftarlar hem de futbol camiası tarafından heyecanla karşılandı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE YENİ SAYFA
Süper Lig'de 10 haftası geride kalan Gençlerbirliği, 8 puanla alt sıralarda yer alıyor. Yönetim, Volkan Demirel liderliğinde takıma yeni bir ivme kazandırmayı ve ligde istikrarlı bir çıkış yakalamayı hedefliyor.