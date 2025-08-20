İmzayı atıyor! Çağlar Söyüncü ezeli rakibe hayırlı olsun

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan milli stoper Çağlar Söyüncü'nün yeni sezonda Trabzonspor'a transfer olabileceği öne sürüldü. Bordo-mavililerin, stoper hattına takviye yapmak için Söyüncü'yü transfer etmek istediği ve görüşmelerin kısa süre içerisinde başlayacağı belirtiliyor.

Süper Lig'in ikinci haftası geride kalırken ligde 2'de 2 yapan Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek için harekete geçti.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamaları arasında yer almayan Çağlar Söyüncü, takımdan ayrılıyor. Bordo-mavililerin, stoper hattına takviye yapmak için listedeki ilk ismin Çağlar Söyüncü olduğu öğrenildi. Milli oyuncunun da Trabzonspor'da forma giymeye istekli olduğu, görüşmelerin kısa süre içerisinde başlayacağı dile getirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre bordo-mavililerin, Çağlar Söyüncü için Fenerbahçe ile temasa geçerek transferi bitirme niyetinde olduğu aktarıldı. Sarı-lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çağlar Söyüncü'nün piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
uğurcanın yolu yapılıyor.

