İmren Alaçatıspor'dan yarımadaya ilk profesyonel basketbol sahası

İmren Alaçatı spor, spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımları kapsamında yarımadanın ilk profesyonel basketbol sahasının yapımına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, altı kauçuk kaplı ve tartan zeminli olarak inşa edilen yeni nesil sahanın yapım çalışmalarının hızla sürdüğü bildirildi. Sporcu sağlığı ve oyun kalitesinin ön planda tutulduğu projede, darbe emici zemin sayesinde sakatlanma risklerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Kaymaz yüzey yapısıyla sporculara maksimum performans imkanı sunacak olan modern tesisin, dört mevsim kullanılabilecek standartlarda özel olarak tasarlandığı ifade edildi.

Genç sporcuların gelişimine büyük önem verdiklerini belirten kulüp yetkilileri, hayata geçirilen bu modern tesisle Alaçatı'da geleceğin yıldız basketbolcularının yetişmesini hedeflediklerini kaydetti.

Yeni profesyonel basketbol sahasının kısa süre içerisinde tamamlanarak bölgedeki sporseverlere üst düzey bir oyun deneyimi sunması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı