Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Cedric'in üç golüyle maçı kazanırken, Krstovski'nin tek golü İstanbulspor'a yetmedi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Oğuzhan Yazır

İstanbulspor : İsa Doğan, Duhaney, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 76 Ömer Faruk Duymaz), Sambissa (Dk. 89 Enver Cenk Şahin), Loshaj, Mamadou (Dk. 76 Emir Kaan Gültekin), Krstovski (Dk. 65 Mustafa Sol)

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Medeni Bingöl (Dk. 81 Sabahattin Destici), Mehmet Özcan, Traore, Hasan Bilal (Dk. 39 Erdem Seçgin), Jefferson, Emir Bars (Dk. 90+2 Anıl Yıldırım), Cedric

Goller: Dk. 24, 47 ve 81 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 38 Krstovski ( İstanbulspor )

Sarı kartlar: Dk. 33 Hasan Bilal, Dk. 66 Mehmet Özcan, Dk. 90 Çağlar Şahin Akbaba (İmaj Altyapı Vanspor)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
