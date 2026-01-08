Haberler

Okullara spor malzemesi desteği

Okullara spor malzemesi desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen spor malzemeleri, Sarıgöl'deki okullara dağıtılmaya başlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, teslimat sırasında okul ve öğrencilerin sevincini paylaştı.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilerin bedensel, sosyal ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla gönderilen spor malzemelerinin ilkokullara dağıtımına başlandı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teslim alınan spor malzemeleri, yapılan planlama doğrultusunda okullara ulaştırılıyor. Bu kapsamda Şeyhdavutlar İlkokulu ile Bahadırlar Hüseyin Keşkekoğlu İlkokulu'na spor malzemeleri teslim edildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, teslimat sırasında yaptığı açıklamada, "Planlama kapsamında bugün Şeyhdavutlar İlkokulu ile Bahadırlar Hüseyin Keşkekoğlu İlkokulu'na spor malzemelerinin teslimini gerçekleştirdik. Spor malzemelerine kavuşan okul ve öğrencilerimizin sevinci görülmeye değerdi. Allah devletimize zeval vermesin." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor

Elendiği maçtan sonra yine dilinde Türk futbolu vardı
Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor

Elendiği maçtan sonra yine dilinde Türk futbolu vardı
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak