İlkem Yapı Tarsus Spor, BOTAŞ'ı Zorlu Mücadelede Geçti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, BOTAŞ'ı 83-81 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Uğur Akyıldız, Çağatay Taşkın, Gündoğan Ali Balaban
İlkem Yapı Tarsus Spor : Sheppard 15, Heal 11, Büşra Akgün 9, Alleyne 27, Hurt 17, Ecem Erk 4, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa
BOTAŞ: Cuic 26, Işık Su Güven, Dantas 15, Cave 21, Allen 14, Rana Uçar 3, Büşra Akbaş 2, Gülşah Duman Bıçakçı, Melike Yalçınkaya
1. Periyot: 25-21
Devre: 40-36
3. Periyot: 65-51
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, sahasında BOTAŞ'ı 83-81 yendi.