İlkay Gündoğan'dan takım arkadaşlarına sert uyarı

Güncelleme:
Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, Gaziantep FK maçı sonrasında konuştu. Takım arkadaşlarına uyarıda bulunan İlkay, "Sorumluluğu almamız gerekiyor. Herkes almalı. Herkes kafasını kaldırmalı. Takımın liderlerinden biri olarak ilk benim almam gerekiyor. Böyle bir skor hepimizi üzdü. Taraftarın tepkisi normal. Daha iyi olmalı, daha iyi çalışmalıyız." dedi.

  • Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan maçın ardından takım arkadaşlarına uyarıda bulundu.
  • İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın şampiyonluklar kazanmak ve iyi futbol oynamak gibi beklentileri olduğunu söyledi.
  • İlkay Gündoğan, takımın daha iyi olması ve herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, 1-1 beraberlikle sona eren Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarına sert bir uyarıda bulundu.

"BEKLENTİMİZ FARKLIYDI"

Üzgün olduğunu belirten İlkay, "Skor bizim için üzücü… Beklentimiz farklıydı. Bu kulübün, bu camianın, bu taraftarın beklentileri var. Bizim de beklentilerimiz var. Bunlar şampiyonluklar kazanmak ve iyi futbol oynamak.'' dedi.

"BU SORUMLULUĞU HERKES ALMALI"

Sözlerine devam eden deneyimli orta saha, "Sorumluluğu almamız gerekiyor. Herkes almalı. Herkes kafasını kaldırmalı. Tecrübeli ve liderlerden biri olarak ilk önce ben anlamalıyım. Her gün daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

Taraftarın gösterdiği tepkileri doğal karşılayan İlkay Gündoğan, "Böyle bir skor hepimizi üzüyor. Taraftarın tepkisi de anlamlı ve normal. Tek söyleyebileceğim şey; daha iyi olmak, daha iyi çalışmak ve bunun üzerine daha fazla koymak. Kendi beklentimizi yüksek tutarsak daha iyi oluruz. Daha iyi olmalıyız.'' şeklinde konuştu.

