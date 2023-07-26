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İlk maç ilk gol! Ryan Kent, Fenerbahçe'ye "Merhaba"dedi

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UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yla kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de yeni transfer Ryan Kent, ilk golünü attı. Kent'e gol pasını ise Edin Dzeko verdi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin, sahasında Zimbru'yu ağırladığı maçta yeni transfer Ryan Kent ilk golünü attı.

ASİST DZEKO, GOL KENT

Savunma arkasında topla buluşan Dzeko'nun penaltı noktasına çevirdiği topu Ryan Kent sol ayağıyla ağlara gönderdi. Fenerbahçe, Ryan Kent'in golüyle durumu 2-0'a getirdi.

FENERBAHÇE ÇOK BASKILI

Fenerbahçe, 11'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun şahane golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine aman vermeyen sarı-lacivertliler, bu golden 2 dakika sonra Kent'le bir kez daha güldü. Durum 2-0.

İşte Kent'in o gölü;

İlk maç ilk gol! Ran Kent, Fenerbahçe'ye 'Merhaba'dedi

İlk maç ilk gol! Ran Kent, Fenerbahçe'ye 'Merhaba'dedi

İlk maç ilk gol! Ran Kent, Fenerbahçe'ye 'Merhaba'dedi

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Ryan Kent Spor Haberler

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