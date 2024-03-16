İlk 3 Fenerbahçe'den! İşte Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusu

Şampiyonluk yarışının kıyasıya devam ettiği Trendyol Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.

İLK 3 FENERBAHÇE'DEN

Değişen rakamlar sonrası Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu sıralaması da yenilendi. İlk 10 sırada Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 4'er futbolcunun yer alması dikkat çekti.

ICARDI'NİN SIRASI DİKKAT ÇEKTİ

Transfermarkt'ın yeni güncellemesine göre, zirvede Fenerbahçe'den 3 isim yer alırken, Icardi'nin değer kaybedip 4. sırada olması da çekti.

İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu;