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İlk 3 Fenerbahçe'den! İşte Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusu

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Transfermarkt'ın yeni güncellemesi ile Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi yenilendi. Fenerbahçe'den 3 ismin zirvede yer alması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte ligin en pahalı 10 oyuncusu...

Şampiyonluk yarışının kıyasıya devam ettiği Trendyol Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.

İLK 3 FENERBAHÇE'DEN

Değişen rakamlar sonrası Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu sıralaması da yenilendi. İlk 10 sırada Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 4'er futbolcunun yer alması dikkat çekti.

ICARDI'NİN SIRASI DİKKAT ÇEKTİ

Transfermarkt'ın yeni güncellemesine göre, zirvede Fenerbahçe'den 3 isim yer alırken, Icardi'nin değer kaybedip 4. sırada olması da çekti.

İşte Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu;

  • 1- Ferdi Kadıoğlu: 20 milyon euro
  • 2- Sebastian Szymanski: 20 milyon euro
  • 3- Fred: 19 milyon euro
  • 4- Mauro Icardi: 18 milyon euro (-2 milyon euro)
  • 5- Davinson Sanchez: 17 milyon euro (+1 milyon euro)
  • 6- Kerem Aktürkoğlu: 17 milyon euro
  • 8- Al-Musrati: 16 milyon euro
  • 9- Lucas Torreira: 16 milyon euro
  • 10- Gedson Fernandes: 16 milyon euro (-1 milyon euro)
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

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Yorumlar (1)

Ramazan AKEL:

yedinci sıra neden yok?

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