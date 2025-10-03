İlhan Palut: 'Galibiyeti Hak Ettik'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 5-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Palut, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Lige istedikleri gibi başlayamadıklarını, puan anlamında da dalgalı bir süreçten buraya geldiklerini belirten Palut, "Bugün bizim için oyuncularla konuştuğumuz en önemli şey, oyun planına sadakatti. Antalyaspor, iyi bir teknik direktörü, tehlikeli oyuncuları olan bir takım. İlk önce onlara oyunda dominantlığı sağlayacak coşkuyu vermemiz lazımdı. Bunu iyi başardık. Bunu başarırken de üstüne erken iki golle avantajı ele geçirdik. 2-1 biraz daha rakip takımı ikinci yarının başında umutlandırırken, biz ikinci yarıya da çok iyi başladık. İyi pas yaptık, golü bulduk." diye konuştu.

Rakiplerinin gördüğü kırmızı karta kadar takımının oyunundan son derece memnun olduğunu anlatan Palut, "Kırmızı karttan sonra 3-1 ve daha sonra rakip 10 kişi kalınca, maçın bittiğini düşündük. Sahada bu vücut dilini gördüm. Biraz buralarda rakibe çok fazla duran top, karambol şansları verdik. Günün sonunda takımım gerçekten iyi mücadele etti, hak ettiği galibiyeti aldı. Oyuncularımı kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlhan Palut, her müsabakaya galibiyet için hazırlandıklarını, hiç bir maça "kolay galibiyet alırız" diye çıkmadıklarını, Antalyaspor karşılaşmasının da böyle bir mücadele olmadığını sözlerine ekledi.