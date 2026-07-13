Sivaslı ikizlerin hedefi dünya şampiyonluğu

İspanya'da gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda üçüncü olan Sivaslı milli judocu Elçin Karakazan, ikizi Burçin Karakazan ile birlikte gözünü Ekvador'daki Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'na çevirdi. Şampiyonaya birlikte hazırlanan ikizlerin hedefi altın madalyayı kazanıp İstiklal Marşı'nı okutmak.

Sivaslı 16 yaşındaki ikiz judocular Elçin ve Burçin Karakazan, 8 yıldır birlikte sürdürdükleri judo kariyerinde önemli başarılara imza atıyor. Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonalarında birçok başarıya ulaşan ikizler, antrenmanlarını da 8 yıldır birlikte yapıyorlar. En son İspanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olan Elçin Karakazan, ikizi Burçin ile birlikte gözünü bir ay sonra Ekvador'da düzenlenecek Ümitler Dünya Şampiyonası'na çevirdi. Şampiyonada mücadele edecek olan Karakazan kardeşler, antrenmanlarını ve hazırlıklarını yoğun bir tempoda birlikte sürdürüyor. İkizlerin yeni hedefi dünya şampiyonasında birinci olmak.

Elçin Karakazan: "İstiklal Marşımızı okutarak ülkeme gururlu bir şekilde dönmek istiyorum"

İkizi Burçin ile birçok başarıya imza attıklarını dile getiren Elçin Karakazan, "İkizimle birlikte judoya 8 yıl önce antrenörlerimizle başladık ve çok da severek devam ediyoruz. Birlikte Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonlarında birçok başarı elde ettik. Son olarak İspanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldum. İnşallah Ekvador'da düzenlenecek olan Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda da şampiyon olup İstiklal Marşımızı okutarak, ülkeme gururlu bir şekilde dönmek istiyorum" diye konuştu.

Onur Akgün: "Hedefimiz daha büyük başarılar, madalyalar ve dünya şampiyonlukları"

Öğrencileri ile gurur duyduğunu ifade ededen antrenör Onur Akgün de, "Elçin ve Burçin kızımızla uzun yıllardır birlikte çalışmaktayız. Birçok uluslararası turnuvada derece elde ettiler. Bu yıl Elçin kızımız İspanya'da Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Bizim hedefimiz daha büyük başarılar, madalyalar ve dünya şampiyonlukları. Şu andaki bütün mücadeleleri, çabaları olimpiyatlara yetişebilmek. Onların uluslararası arenalarda gösterdikleri başarılar, aldıkları madalyalar ve okuttukları İstiklal Marşımız bizleri de gururlandırıyor. İyi ki varlar" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı