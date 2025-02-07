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İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti

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İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Barcelona, deplasmanda Valencia'yı 5-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Barcelona, Valencia ile son 10 günde oynadığı iki maçta toplamda 12 gol atarak büyük bir başarıya imza attı.

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Barcelona, Valencia deplasmanına konuk oldu. Barcelona, Mestalla'daki maçı 5-0'lık skorla kazandı.

İLK YARI FİŞİ ÇEKTİLER

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 3,17 ve 30. dakikalarda Ferran Torres, 23. dakikada Fermin Lopez ve 59. dakikada Lamine Yamal attı. Bu sonucun ardından Barcelona, Kral Kupası'nda yarı finale yükseldi. Valencia, turnuvaya veda etti.

İKİ MAÇTA TAM 12 GOL

Barcelona, 26 Ocak'ta sahasında Valencia'yı ağırlamış ve o maçı 7-1'lik skorla kazanmıştı. Katalan ekibi, Valencia ile son 10 günde oynadığı iki toplamda 12 gol atarak kazandı.

İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVolkan Şahin:

boş kadro çoluk çocuk en babası ligde 3. olur

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