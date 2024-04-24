Üye Girişi
Haberler

Iker Muniain, Athletic Bilbao'dan ayrılacağını duyurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol futbolcu Iker Muniain, 15 sezondur formasını giydiği Athletic Bilbao'dan sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

İspanyol futbolcu Iker Muniain, 15 sezondur formasını giydiği Athletic Bilbao'dan sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.

İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da kulübün simge isimlerinden Iker Muniain, uzun yıllardır formasını giydiği takımından ayrılma kararı aldığını açıkladı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun, 15 sezonun ardından takımdan ayrılacağı Athletic Bilbao'nun resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile duyuruldu. Kendi isteğiyle bu kararı aldığını ifade eden Muniain, "40 yıllık kupa hasretimize son vermenin ve 25. kupayı kaldırmanın onuruyla kulüpten ayrılıyorum. San Mames'te bir veda töreni ve saygı gecesi olacak" dedi.

31 yaşındaki futbolcu, veda videosunda, "Sen hayatımdaki en güzel şeydin, ama şimdi aşkım, ayrılmamızın zamanı geldi" şiirini dile getirerek sözlerini noktaladı.

Athletic Bilbao'nun altyapısında yetişen ve 2009 yılında A takıma yükselen Iker Muniain, İspanyol ekibiyle çıktığı 557 resmi maçta 75 gol, 70 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, takımıyla şu ana kadar 1 kez İspanya Kupası ve 2 kez de İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Athletic Bilbao Iker Muniain Bilbao Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

24 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 24 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Merve kimdir? Merve kaç yaşında, nereli? Zuhal Topalla Yemekteyiz yarışmacısı kim? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Nisan altın fiyatları yükseldi mi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Nisan günün maçları nereden izlenir? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE | Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Mehmet Ali Yılmaz'ın hastalığı nedir, neden öldü? Mehmet Ali Yılmaz kimdir? 25 Nisan Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 25 Nisan burç yorumları nedir? Yarın okullar tatil mi? 25 Nisan okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Mehmet Ali Yılmaz olayı nedir, neden öldü? Mehmet Ali Yılmaz ölüm sebebi ne? Mehmet Ali Yılmaz olayı nedir, neden öldü? Mehmet Ali Yılmaz ölüm sebebi ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title