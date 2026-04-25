ikas Eyüpspor-Gaziantep FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, hatalardan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radoi, sonucun bekledikleri gibi olmadığını belirtti.

Pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Radoi, şunları kaydetti:

"Sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Buraya 3 puan almaya gelmiştik ancak başaramadık. Maça bakınca 4 tane net pozisyona girdiğimizi söyleyebilirim. Bu pozisyonları değerlendirebilsek farklı olabilirdi. Yediğimiz gollere bakınca hatalarımızı bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor. Bizim için zor ve üzücü bir maçtı."