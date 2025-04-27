ikas Eyüpspor-Galatasaray maçının ardından

Galatasaraylı Yunus Akgün, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 yendikleri maçta takım olarak iyi oynadıklarını söyledi.

Galatasaraylı oyunculardan Yunus Akgün ve Victor Osimhen, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yunus Akgün, takım performansının artarak ilerlediğini belirterek, "Çok mutluyuz. Arda Turan ve Eyüpspor'u tebrik ederim. Onlar da iyi performans sergiliyor. Onların da Avrupa hedefi var. Bugün iyi oyunla galip geldik ve böyle devam etmek istiyoruz." dedi.

Gol şarkısına da değinen Yunus Akgün, "Abdülkerim Bardakcı bana kızıyor. 'O senin şarkın değil. Benim şarkım.' diyor. Milli takımda ilk o yapmıştı. Evimizde oynayacağımız ilk maçta bunu yaşamak istiyoruz." ifadelerini kulandı.

Yunus, ligde şampiyon olacakları maçın daha belli olmadığına dikkati çekerek "İnşallah Kayserispor maçında şampiyon oluruz ama sonuçta bu futbol. Sezon başından beri hedefimiz 5. yıldız." diye konuştu.

Sözleşmesiyle alakalı bir gelişmenin olmadığını dile getiren 24 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti:

"Ben sahaya odaklıyım. Ben sadece Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sözleşme olayları her zaman konuşulur. Onda bir problem yok. Sezon bitince zaten oturup konuşuruz."

Victor Osimhen'in "büyük karakter" olduğunu dile getiren Yunus, "O burada olduğu için şanslıyız. Çok iyi bir futbolcu. Her zaman elinden geleni yapıyor. Bize katkısı çok büyük. Biz de ona elimizden geldiğince sahada katkı vermeye çalışıyoruz. O bana bir şeyler katıyor. Ben de ona bir şeyler katmaya çalışıyorum. Güzel bir ikili ilişkim var onunla." değerlendirmesinde bulundu.

Victor Osimhen, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

KAliteli bir takıma karşı oynadıklarını dile getiren Osimhen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Kendilerine saygı duyuyoruz. Daha fazla puana ulaşmamız lazım. Bu maçta birer gol ve asist yaptığım için mutluyum. Morata için de çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda bu puanlar çok önemli. Galatasaray olarak biz kendimize odaklanmış haldeyiz ve her maçı ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Şimdi bu maça dönüp bakacağız sonra da bir sonraki maça bakacağız."