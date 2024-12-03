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İhsan Uğur Göktaş, İlk Golünü Attı Ama Takımı Mağlup Oldu

İhsan Uğur Göktaş, İlk Golünü Attı Ama Takımı Mağlup Oldu
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Kayseri Erciyes 38 FK'nın savunma oyuncusu İhsan Uğur Göktaş, Ağrı 1970 Spor'a karşı oynanan maçta ligdeki ilk golünü attı. Ancak takım, karşılaşmayı 5-2 kaybetti.

Kayseri Erciyes 38 FK'nin savunma oyuncusu İhsan Uğur Göktaş ligdeki ilk golünü attı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta ligin 13. haftasında sahasında Ağrı 1970 Spor Kulübü'nü konuk eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, rakibine 5-2 mağlup oldu. Sahaya ilk on birde kaptan olarak çıkan tecrübeli oyuncu İhsan Uğur Göktaş, maçın 24. dakikasında kafa ile topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan İhsan Uğur Göktaş, maç sonu ise alınan mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı. Bu sezon oynanan ligde 9 maçta forma giyen başarılı oyuncu 1 gol kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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