Iğdırspor'da harikalar yaratan Batuhan Karadeniz, Vanspor FK'ye transfer oldu

Kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli takımlar bulunan Batuhan Karadeniz, geçen sezonu geçirdiği Iğdırspor'da 29 lig maçına çıkmış ve 16 gole imza atmıştı. Deneyimli santrfor, yeni sezonda ise Iğdırspor forması giyecek.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Iğdırspor'dan Batuhan Karadeniz transferine ilişkin yapılan açıklamada, "Santrfor mevkinde oynayan, kariyerinde sayısız başarı bulunan milli futbolcu Batuhan Karadeniz ile 2022-23 futbol sezonu için transfer komitemizin göstermiş olduğu yoğun çalışma ve emek sonucu anlaşma sağlanmıştır." denildi.

BATUHAN KARADENİZ'İN KARİYERİ

31 yaşındaki oyuncu kariyerinde Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, 1461 Trabzon ve Iğdırspor formaları giydi.