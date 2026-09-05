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Vali Taşolar, Bronz Madalyalı Judocu Salih Yıldız'ı Kabul Etti ve Dünya Şampiyonası için Başarı Diledi

Vali Taşolar, Bronz Madalyalı Judocu Salih Yıldız'ı Kabul Etti ve Dünya Şampiyonası için Başarı Diledi
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Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, 2026 Akdeniz Oyunları'nda judo erkekler 60 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Salih Yıldız'ı makamında ağırladı. Taşolar, başarısından dolayı Yıldız'ı tebrik ederek, bu başarının genç sporculara örnek olduğunu vurguladı. Vali, önümüzdeki ay düzenlenecek Dünya Judo Şampiyonası öncesinde Yıldız'dan yeni bir madalya sözü aldı ve ay-yıldızlı bayrağı kürsüye taşıması temennisinde bulundu.

Vali Taşolar, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazanan Salih Yıldız'ı tebrik ederek Dünya Şampiyonası için başarı diledi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, 2026 Akdeniz Oyunları'nda judo erkekler 60 kiloda bronz madalya kazanan Iğdırlı milli sporcu Salih Yıldız'ı makamında kabul etti. Milli sporcuyu elde ettiği uluslararası başarıdan dolayı tebrik eden Vali Taşolar, Yıldız'ın başarısının Türkiye ve Iğdır adına büyük bir gurur olduğunu belirtti. Başarının genç sporcular için önemli bir motivasyon ve örnek teşkil edeceğini ifade eden Taşolar, önümüzdeki ay düzenlenecek 2026 Dünya Judo Şampiyonası öncesinde Salih Yıldız'a başarı dileklerini iletti. Vali Taşolar, milli sporcunun Dünya Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı bayrağı kürsüye taşımasını temenni ederek Yıldız'dan yeni bir madalya sözü aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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