Iğdır FK, Vanspor maçına hazır

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran İğdır ekibi, teknik sorumlu Muhammed Reis yönetiminde sahaya çıkacak.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Iğdır ekibini teknik sorumlu Muhammed Reis çalıştırdı.

İmaj Altyapı Vanspor ile Alagöz Holding Iğdır FK, yarın Van Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Iğdır ekibinin başında teknik sorumlu Reis olacak.

