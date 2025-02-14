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Iğdır FK, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı Kiraladı

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Alagöz Holding Iğdır FK, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Kulüp, yeni transferine hoş geldin dedi.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Serkan Asan'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor'dan kiralık olarak transfer ettiği Serkan Asan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Yeni transferimiz Serkan Asan'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
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