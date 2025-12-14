İbrahim Üzülmez: "4 maçta 10 puanlık periyot yakaladık"

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Pendikspor deplasmanının zor olduğuna dikkat çekerek, "İyi hazırlandık, iyi analiz ettik, iyi mücadele ettik. Belki kazanabilirdik ama kazanamadık, kaybetmedik. 4 maçta 10 puanlık bir periyot yakaladık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Iğdır Futbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Zor bir deplasman. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Sezon başından itibaren iç saha maçlarında bir sistem içerisinde oynamaya çalışan bir rakibimize karşı hafta içinde iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İki gol yemiş, hiç mağlup olmamış, özellikle öndeki oyuncularla beraber skor üreten oyunculara sahip bir takım. Bugün oyuncularımla gurur duydum. 3 galibiyetten sonra bugün kaybetmemiz gerekiyordu. Aslında maçı kazanacak pozisyonlarımız da vardı. İkinci yarı Fofana, Mendes, Bruno hatta sonradan Koita'nın girmesiyle beraber olgunlaştırdığımız ama olgunlaştıramadığımız pozisyonlar da oldu. Daha sonra ikinci yarı rakibimizin baskısını da hissettik ama çok kolay değil. Bu lig mücadele edilen bir lig. Gayret göstermemiz gerekiyor. Çok yol aldık. Oyuncularım saha içerisinde zaman zaman acı da çekiyor. Zaman zaman hareketli oynayarak, bir sistem içerisinde rakipleri şaşırtan da bir rakibimiz; Pendik. İyi hazırlandık, iyi analiz ettik, iyi mücadele ettik. Belki kazanabilirdik ama kazanamadık, kaybetmedik. 4 maçta 10 puanlık bir periyot yakaladık. Bundan dolayı da mutluyuz. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Sivasspor maçı ve Amed deplasmanı da çok önemli. Rakibimizi tebrik ediyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum, gösterdikleri mücadeleden ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da Iğdır camiası adına daha mücadeleci bir takım görüntüsü içerisinde olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL