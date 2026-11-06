Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır FK Teknik Direktörü Koçak, Sarıyer beraberliğinde kaybedilen 2 puana üzüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Iğdır FK deplasmanda Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Kenan Koçak, kaybedilen 2 puan için üzgün olduğunu belirterek ders çıkarıp daha fazla çalışacaklarını ve yeniden 3 puana ulaşacaklarını söyledi.

Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, Sarıyer beraberliği sonrası yaptığı açıklamada, "Kaybedilen 2 puan için tabii ki çok üzgünüm ama bunlardan dersimizi çıkaracağız, çalışacağız, daha fazla çalışacağız, ne gerekirse yapacağız ve yine tekrardan 3 puanlara kavuşacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Kenan Koçak, "Zorlu bir deplasman çünkü gerçekten Sarıyer takımını sadece puan durumuna bakarak analiz etmemek lazım. Sezon başı yaptıkları transferler, yaptıkları kadro mühendisliği ile zor bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Tecrübeli bir takım. Oyuna sergilediğimiz performans ve attığımız gol ve sonucunda da 1 puan maalesef az. Çünkü çok sayısız gol pozisyonuna girip değerlendiremedik. İkinci yarı bir bölümde top bizdeyken maalesef cesaretimizi biraz daha kaybettik, top kayıpları yaptık. Sonrasında toparladık, yine oyuna hakimdik ve yine sayısız gol pozisyonuna girdik. O yüzden takımım için, kaybedilen 2 puan için tabii ki çok üzgünüm ama bunlardan dersimizi çıkaracağız, çalışacağız, daha fazla çalışacağız, ne gerekirse yapacağız ve umarım böyle girdiğimiz sayısız gol fırsatlarını, pozisyonlarını değerlendirip yine tekrardan 3 puanlara kavuşacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu61

Cemaate seslenen imamın videosu ortalığı kasıp kavuruyor

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de pazar yerine hava saldırısı! Çok sayıda ölü var

Görüntü bugün kaydedildi! Pazar yeri cansız bedenlerle dolup taştı
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı37

Amedspor maçına saatler kala bombayı patlattı
Japonya, JTI'nın Rusya'daki varlıklarının geçici yönetime devrine karşı çıktı

Son hamlesi doğudaki komşusunu çileden çıkardı
Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi

Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımına bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı46

Şu ikiyüzlülüğe bakar mısınız?

Demet Özdemir'in siyah elbisesi olay oldu! Cesur tarzıyla büyüledi

Güzel oyuncunun siyah elbisesi olay oldu! Cesur tarzıyla büyüledi
Süleymancıların liderinin şüpheli ölümünde yeni gelişme! Savcılık peşini bırakmıyor

Süleymancıların liderinin ölümünde savcılıktan kritik talep