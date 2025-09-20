Iğdır FK, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile Anlaştı
Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulüp yönetimi, Üzülmez'e hoş geldin diyerek başarılar diledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ve ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor