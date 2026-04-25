Iğdır FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında deplasmanda yarın Özbelsan Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başlayıp çift kale maç ve taktik çalışmayla son buldu.?
Özbelsan Sivasspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız