Iğdır FK, Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü

Iğdır FK, Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan çalışmalara yeni transferler de katıldı.

Alagöz Holding Iğdır FK, SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, ligin 20. haftasında 11 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçı için çalışmalara devam etti.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde hazırlık yapan yeşil-beyazlı ekip, çeşitli çalışmalar yaptı.

Antrenmanda yeni transferler Atakan Çankaya, Leandro Bacuna ve Wenderson Tsunami de yer aldı.

