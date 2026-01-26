Haberler

Iğdır FK'de teknik direktörlük görevine Kenan Koçak getirildi

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile anlaşma sağladı. Kulüp, Koçak'a 'hoş geldin' dedi ve başarılar diledi.

Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile anlaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kenan Koçak ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
