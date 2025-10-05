Iğdır FK, İstanbulspor'u 2-1 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, sahasında İstanbulspor'u 2-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Koita ve Güray Vural'ın golleri, Iğdır FK'nın galibiyetinde belirleyici oldu.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuzhan Kocaçoban, Kerem Kalkan
Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Ali Kaan Güneren dk. 71), Fofana, Mendes (Ahmet Engin dk. 66), Doğan Erdoğan (Eyüp Akcan dk. 81), Koita, Gökcan Kaya (Rotariu dk. 81), Serkan Asan, Güray Vural, Burak Bekaroğlu
Yedekler: Valentin Eysseric, Antoine Conte, Caner Cavlan, Aaron Suarez, Özder Özcan, Taha Tepe
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
İstanbulspor: İsa Doğan, Vorobjovas, Loshaj, Abdullah Dijlan Aydın, Özcan Şahan, Duhaney, Emrecan Uzunhan (Fatih Tultak dk. 81), Cham (Fahri Kerem Ay dk. 63), Ertuğrul Sandıkcı (Mustafa Sol dk. 46), Mamadou, Ali Şahin Yılmaz
Yedekler: Vefa Temel, Duran Şahin, Alp Tutar, Demir Mermerci, Nuhlid Dağaşan, Enver Cenk Şahin, İsa Dayaklı
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Goller: Koita (dk. 40), Güral Vural (dk. 86 pen.) (Iğdır FK), Loshaj (dk. 75) (İstanbulspor)
Kırmızı kartlar: Ali Şahin Yılmaz (dk. 90+1) (İstanbulspor), Koita (dk. 90+2) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 66 Burak Bekaroğlu (Iğdır FK), Emrecan Uzunhan, Duhaney (İstanbulspor) - IĞDIR