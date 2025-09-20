Iğdır FK, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklara başladı. Antrenman, teknik sorumlu Muhammet Reis yönetiminde gerçekleştirildi.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 23 Eylül Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik sorumlu Muhammet Reis yönetiminde Iğdır FK Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-beyazlı ekip, ısınma ve çift kale maç yaptı.
Iğdır FK, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor