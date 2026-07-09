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Iğdır FK, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

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Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, Bornova 1877 SK'den Ertuğrul Yıldırım ve Boluspor'dan Devran Şenyurt ile sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, iki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Iğdır ekibi, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Açıklamada, 3. Lig ekiplerinden Bornova 1877 SK forması giyen Ertuğrul Yıldırım ile 4+1, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor forması giyen Devran Şenyurt ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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