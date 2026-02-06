Iğdır FK'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, kadro revizyonuna gitti. Valentin Eysseric, Burak Bekaroğlu, Dorin Rotariu, Antoine Conte ve Caner Cavlun ile yollar ayrıldı. Takım, güçlenmek için transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: AA / Sabri Sarcan - Spor