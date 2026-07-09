Iğdır FK, Ankara'da ikinci etap çalışmalarına başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 2026-2027 sezonu öncesi ikinci etap çalışmalarına Ankara'da başladı. Teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki ilk antrenman, İncek Alagöz Holding Iğdır FK tesislerinde gerçekleştirildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, ikinci etap çalışmalarına Ankara'da başladı.
Doğu Anadolu temsilcisi, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeşil-beyazlı ekip, ikinci etap çalışmaları kapsamında İncek Alagöz Holding Iğdır FK tesislerinde ilk antrenmanını yaptı.
Teknik direktör Kenan Koçak idaresinde çalışan ekip, yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız