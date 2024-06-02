Üye Girişi
Haberler

Iğdır FK, 1461 Trabzon'u mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Play-off final müsabakasında Iğdır FK, 1461 Trabzon'u 1-0 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükselen ekip oldu. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol detayları da yer aldı.

TFF 2. Lig Play-off final müsabakasında Iğdır FK, 1461 Trabzon'u 1-0 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükselen ekip oldu.

Maçtan dakikalar

33. dakikada Halil İbrahim Sönmez'in ceza alanı içerisine ortaladığı topla Mert Örnek kaleyi hedef aldı. Sert şutunda Ömer Kahveci çıkartmayı başardı.

45. dakikada rakibine faul yapan Tunahan Ergül, hakem Volkan Bayarslan'ın kırmızı kart göstermesiyle oyun dışı kaldı.

47. dakikada Bekir Can Kara sol kanattan ceza alanına girerek kaleyi hedef aldı. Taha Can Velioğlu hatalı müdahaleyle topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1

88. dakikada Emir Alagöz'ün serbest vuruşunda defanstan seken topu kaleci Furkan Köse kontrol etmeyi başardı.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

1461 Trabzon: Ömer Kahveci, Bahadır Erol, Taha Can Velioğlu, Buğrahan Karslı, Erkan Kömür, Emir Alagöz, Ali Han Tuncer (Kerem Baykuş dk. 58), Tunahan Ergül, Hakan Yeşil (Emirhan Zaman dk. 78), İlhan Depe (Batuhan Kör dk. 78), Atabey Çiçek

Yedekler: Cem Kablan, Arda Akbulut, Caner Aktaş, Sühan Demirel, Selimhan Solmaz, Eren Bektaş

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Iğdır FK: Furkan Köse, Enes Alıç, Hasan Hatipoğlu, Tayfun Dingil, Berkan Keskin, Enes Keskin (Mert Çölgeçen dk. 68), Mesut Özdemir, Eyüp Akcan (Mücahit Can Akçay dk.60), Bekir Can Kara (Enes Soy dk. 89), Halil İbrahim Sönmez, Mert Örnek

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Altan Polat, Alperen Kuyubaşı, Süleyman Güneş, Serkan Yavuz, Caner Çavlun, Hakan Yavuz

Teknik Direktör: Serdar Bozkurt

Gol: Taha Can Velioglu (dk. 47 k.k) (Iğdır FK)

Kırmızı kart: Tunahan Ergül (dk. 45) (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Hakan Yeşil, Emir Alagöz, Kerem Baykuş (1461 Trabzon FK), Eyüp Akcan (Iğdır FK) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

1461 Trabzon Trendyol Iğdır Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar

3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi tamamlandı! İşte sandıktan çıkan ilk sonuçlar

 Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (2 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK? Yüzde 25 kira zam sınırı devam ediyor mu? Kira artış oranı ne kadar oldu? Survivor Atakan kimdir, kaç yaşında? Avatar Atakan Survivor'da hangi yıllar yarıştı? LGS taban puanları ve yüzdelik dilim hesaplama! 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak? Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 2 Haziran Survivor elenen isim! Survivor'da bu hafta kim gitti? Survivor Ogeday kimdir, kaç yaşında? Ogeday Girişken Survivor'da hangi yıllar yarıştı? Survivor eleme adayları kimler? 2 Haziran Survivor düelloyu kim kazandı? Survivor bu akşam kim elenecek? Jose Mourinho futbol kariyeri! Jose Mourinho kaç kupa kazandı, hangi takımları çalıştırdı? Türkiye-ABD Voleybol Maçı Canlı İzle! Türkiye-ABD voleybol maçı saat kaçta? #127952 Türkiye-ABD voleybol maçı şifresiz kanalda canlı yayın bilgileri! JOSE MOURİNHO KİMDİR, KAÇ KUPASI VAR? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hiç futbol oynadı mı? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ 2 HAZİRAN Bugün hava durumu nasıl? Adana'da hava sıcaklığı kaç derece? İl il hava durumu tahminleri! Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 110. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024? #128204 LGS yerleştirme tarihi ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınavı cevap anahtarı! Okullar erken mi kapanacak iddiaları doğru mu? Okullar erken mi kapanacak, ne zaman kapanacak 2024? TV YAYIN AKIŞI 2 HAZİRAN #128250 Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var?
Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title