Iğdır'da Türkiye Yüzyılı temasıyla doğa yürüyüşü düzenlendi

Iğdır'da Vali, kurum müdürleri, doğa sporcuları ve vatandaşların katılımıyla "Türkiye Yüzyılı" temasıyla sonbahar doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Iğdır Valiliğince, kentin önemli doğal güzelliklerinden İrem Bağları'nın tanıtımı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı maksadıyla etkinlik düzenlendi.

Melekli beldesindeki Ata Ocağı'ndan başlayan 10 kilometrelik parkuru, Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, Melekli Belediye Başkanı Eray Coşar, kurum müdürleri, doğa sporcuları ve vatandaşlardan oluşan 100 kişilik grup yürüdü.

Vali Ercan Turan, kentin doğal güzelliklerinin tanıtımı ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek, "Geniş bir katılımla Iğdırlı hemşerilerimiz, mesai arkadaşlarımızla yine güzel bir etkinlikle hep beraberiz. Çok güzel bir yürüyüş güzergahı belirledik ve ismine "Türkiye yüzyılı" yürüyüş güzergahı dedik. Iğdır'dan başlıyor, Melekli Beldemizin içinden geçiyor." diye konuştu.

Sporun ve doğanın insan hayatındaki öneminden bahseden Turan, sağlıklı yaşama önem, spora ve sporculara destek verdiklerini belirtti.

Güzel bir etkinlikle insanların doğada mutlu olup eğlendiğini anlatan Turan, "Modern yaşamın bize en büyük zararlarından biri doğadan kopartmak oldu ama biz burada doğayı doya doya yaşıyoruz, spor alanlarımızı daha da güzelleştireceğiz. Bu tür etkinliklerde beraber olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.