Iğdır'da kritik maç öncesi gerginlik: Taraftarlar arasında arbede

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme yolunda Amed Sportif Faaliyetler için önemli olan Iğdır FK karşılaşması öncesinde, Iğdır'da kısa süreli gerginlik yaşandı.

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, son haftada karşılaşacağı Iğdır FK maçı için Iğdır'a geldi. Kritik karşılaşma öncesi farklı otellerde konaklayan Amedli taraftarlar, toplanarak polis eşliğinde Iğdır Şehir Stadyumu'na doğru hareket etti. Yürüyüş sırasında Av. İbrahim Bozyel Caddesi üzerinde bir grup ile Amed Sportif Faaliyetler taraftarları arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kargaşaya dönüştü. Olay yerine müdahale eden polis ekipleri, iki grubu ayırarak bölgeden uzaklaştırdı.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı olayın ardından Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, yeniden grup halinde stadyuma doğru ilerledi.

Iğdır FK ile Amedspor maçı saat 16.00'da başlayacak. - IĞDIR

