Iga Swiatek Wimbledon Kadınlar Tek Finalinde Şampiyon Oldu

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Wimbledon Tenis Turnuvası Kadınlar Tek Finali'nde Iga Swiatek, Amanda Anisimova'yı 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. İlk seti 6-0, ikinci seti de 6-0 kazandı.

WIMBLEDON Tenis Turnuvası Kadınlar Tek Finali'nde Amanda Anisimova ile karşılaşan Iga Swiatek şampiyon oldu.

Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde dünya 4 numarası Iga Swiatek ile 12'nci sıradaki Amanda Anisimova şampiyonluk maçına çıktı. Londra'daki Merkez Kort'ta 57 dakika süren karşılaşmada rakibine karşı ilk seti 6-0 önde bitiren Iga Swiatek, ikinci seti de aynı skorla tamamlayarak maçı 2-0 kazandı ve turnuvada şampiyonluğunu ilan etti.

Turnuva sonrası Amanda Anisimova 2'ncilik ödülünü alırken Iga Swiatek şampiyonluk kupasını aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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