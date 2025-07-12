Iga Swiatek Wimbledon Kadınlar Tek Finalinde Şampiyon Oldu
Wimbledon Tenis Turnuvası Kadınlar Tek Finali'nde Iga Swiatek, Amanda Anisimova'yı 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. İlk seti 6-0, ikinci seti de 6-0 kazandı.
WIMBLEDON Tenis Turnuvası Kadınlar Tek Finali'nde Amanda Anisimova ile karşılaşan Iga Swiatek şampiyon oldu.
Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde dünya 4 numarası Iga Swiatek ile 12'nci sıradaki Amanda Anisimova şampiyonluk maçına çıktı. Londra'daki Merkez Kort'ta 57 dakika süren karşılaşmada rakibine karşı ilk seti 6-0 önde bitiren Iga Swiatek, ikinci seti de aynı skorla tamamlayarak maçı 2-0 kazandı ve turnuvada şampiyonluğunu ilan etti.
Turnuva sonrası Amanda Anisimova 2'ncilik ödülünü alırken Iga Swiatek şampiyonluk kupasını aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor