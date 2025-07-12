Iga Swiatek Wimbledon Kadınlar Tek Finalinde Şampiyon Oldu

WIMBLEDON Tenis Turnuvası Kadınlar Tek Finali'nde Amanda Anisimova ile karşılaşan Iga Swiatek şampiyon oldu.

Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde dünya 4 numarası Iga Swiatek ile 12'nci sıradaki Amanda Anisimova şampiyonluk maçına çıktı. Londra'daki Merkez Kort'ta 57 dakika süren karşılaşmada rakibine karşı ilk seti 6-0 önde bitiren Iga Swiatek, ikinci seti de aynı skorla tamamlayarak maçı 2-0 kazandı ve turnuvada şampiyonluğunu ilan etti.

Turnuva sonrası Amanda Anisimova 2'ncilik ödülünü alırken Iga Swiatek şampiyonluk kupasını aldı.