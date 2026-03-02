Haberler

İstanbul Doğa Sporları Kulübü'nden Süphan Dağı'na kış tırmanışı

Güncelleme:
İstanbul Doğa Sporları Kulübü (İDOSK) sporcuları, Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'na kış şartlarında başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. 4 bin 58 metre rakımlı zirveye ulaşan ekip, profesyonel dağcılık ekipmanlarıyla zorlu hava koşullarını atlatarak zaferle indi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van Gölü'nün kuzeyinde yükselen Süphan Dağı'na yapılan tırmanış, sert rüzgar ve eksi derecelere düşen hava sıcaklığına rağmen planlandığı şekilde tamamlandı. Kulüp sporcuları, profesyonel dağcılık ekipmanları ve disiplinli ekip çalışması sayesinde zirveye güvenli bir şekilde ulaştı.

Tırmanış, sabahın erken saatlerinde kamp alanından başladı. Kar kalınlığının yer yer üç metreyi aştığı parkurda sporcular; krampon, kazma ve ip emniyet sistemleri kullanarak ilerledi. Zaman zaman etkili olan tipi ve sert rüzgar, ekibin temposunu düşürse de deneyimli lider kadronun yönlendirmesiyle rota güvenli biçimde takip edildi.

Yaklaşık 8 saat süren zirve yürüyüşünün ardından ekip, 4 bin 58 metre rakımlı zirveye ulaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Zirvede kısa bir kutlama yapan sporcular, hava şartlarını göz önünde bulundurarak kontrollü şekilde inişe geçti.

Kulüp yetkilisi Murat Bal, kış dağcılığının yaz tırmanışlarına kıyasla çok daha fazla teknik bilgi ve dayanıklılık gerektirdiğini vurgulayarak, "Süphan Dağı kış şartlarında hem fiziksel hem mental olarak ciddi bir sınav sunuyor. Ekip olarak uzun süredir bu tırmanışa hazırlanıyorduk. Planlama, doğru ekipman ve takım uyumu sayesinde hedefimize ulaştık" açıklamasında bulundu. - BİTLİS

